Хельсинки, 25 декабря, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Финляндия, Латвия и Эстония признали неспособность противостоять России самостоятельно. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на лидеров этих государств.

ИЗВЕСТИЯ

«Мы не готовы. Это совершенно ясно. Мы не можем просто продолжать надеяться на ситуацию, когда США будут по-прежнему активно участвовать в европейских делах», — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что армия страны включает 280 тыс. военных, которых можно мобилизовать за неделю. Он заявил, что Соединённые Штаты должны быть заинтересованы происходящим в Европе даже с приходом избранного президента Дональда Трампа.

«Нам необходимо наращивать наши оборонные возможности», — подчеркнул премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

После победы Трампа на выборах президента США лидеры трёх стран НАТО, граничащих с Россией, подчеркнули, что Европе по-прежнему необходимо укреплять обороноспособность и увеличить расходы на вооружение.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп сказал, что работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

12 декабря избранный президент США не стал прямо отвечать на вопрос, сократит ли он помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения с Россией, которое он намерен предложить. Трамп отметил, что ответ на такой вопрос может помешать заключению соглашения.

Президент России Владимир Путин 18 октября отметил, что на Западе не так давно распространялся о планах нанести стратегическое поражение России, но убедившись, что это невозможно, сменил точку зрения.