Москва, 25 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Режиссёр фильмов «Я выбираю любовь» и «Служение» Юрий Щербаков умер на 80-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Союз кинематографистов Российской Федерации

«27 ноября 2024 года на 80-м году ушёл из жизни наш коллега, кинорежиссёр и кинооператор Щербаков Юрий Николаевич, более полувека посвятивший отечественному киноискусству», — говорится в сообщении на сайте организации.

Щербаков был автором сценария и режиссёром лент «Деревенская история», «Столкновение», «Мутант», первого в России уфологического фильма «Суфлёр». Снял фильмы «Я выбираю любовь», «Служение», «Партия шахматного офицера», «Сказка про царя Мидаса», «Истоки», «Уходящая натура».

Его лента «Бригадир ГРОЗ» отмечена Призом жюри кинофестиваля ВГИКа за лучший фильм о людях труда и занесена в список «Фильмов-легенд XX века».

С 2011 по 2019 годы Юрий Щербаков возглавлял Ростовское областное отделение Союза кинематографистов. Преподавал в Ростовском филиале ВГИКа.