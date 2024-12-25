Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Найден чёрный ящик пассажирского самолёта, потерпевшего крушение в аэропорту Актау. Об этом 25 декабря сообщил на брифинге главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов.

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press

Он будет приобщен к возбуждённому по факту авиакатастрофы уголовному делу, передал заявление прокурора портал Tengrinews.

По информации агентства NUR. KZ, на брифинге также сообщалось, что родные смогут забрать тела погибших после опознания и проведения следственных действий. Замминистра внутренних дел республики Санжар Едилов отметил, что обеспечена охрана места происшествия. Правоохранители начали расследование уголовного дела, которое находится на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

На самолёте находились 67 человек, включая пять членов экипажа. По последним данным 29 из них выжили. В их числе девять россиян. У всех членов экипажа было гражданство Азербайджана. Погибли 38 человек. Тела погибших сильно обгорели в результате возникшего на борту пожара. В целях идентификации будут назначены соответствующие экспертизы.

Самолёт Ил-76, принадлежащий МЧС России, доставит в Москву пострадавших при крушении лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау. Во время полёта с людьми будут находиться врачи отряда «Центроспас» МЧС России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава РФ.