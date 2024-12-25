Ватикан, 25 декабря, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал набраться мужества для начала мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в среду, 25 декабря, во время традиционного рождественского послания «Граду и миру».

Global Look Press/Marco Iacobucci/Keystone Press Agency

«Оружие должно замолчать в истерзанной Украине! Имейте мужество открыть дверь для переговоров и жестов диалога и встреч, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — провозгласил понтифик с балкона Собора Святого Петра в Ватикане.

Его слова приводит издание Vatican News.

Он также призвал остановить войны по всему миру — в секторе Газа, Ливане, Сирии, Мьянме, в Африке и Латинской Америке, а также отметил, что молится за прекращение огня и за освобождение заложников.

25 декабря встречают Рождество большинство представителей христианских конфессий, включая католиков и протестантов. Последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей отмечают этот праздник 7 января.

Как передавало ИА Регнум 15 декабря, Франциск на проповеди назвал русский и украинский народы братскими. Понтифик не раз призывал к миру и просил стороны о переговорах, заявляя, что готов выступить гарантом прекращения огня. Он отмечал, что украинский конфликт связан в том числе с поставками оружия на Украину. В июне 2023 года кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву и от лица Папы провёл переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявлял, что предварительные условия для переговоров с Киевом Москве не требуются. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, подчеркнул глава государства и добавил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но Киев сам отказался от переговоров.