Москва, 25 декабря, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал ещё одного, четвёртого фигуранта дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной — 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основа. Заседание Таганского районного суда проходило 25 декабря.

Михаил Терещенко/ТАСС

Основ обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд отправил его в СИЗО на срок один месяц и четверо суток.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937791" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суд арестовал ещё одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Долиной

По версии следствия, Основ был одним из посредников в деле о мошенничестве. 3 апреля 2024 года ему на карту перевели похищенные у Долиной 2,7 млн рублей. В Перми он снял деньги с карты. В банке он объяснил это тем, что деньги якобы перевела ему мать. После этого Основ перевёл деньги сообщникам, оставив себе «комиссию».

Как сообщало ИА Регнум, мошенники убедили Долину продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести деньги на их счета. Певица сообщила об этом в августе.

Квартиру за 100 млн рублей приобрела дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 Полина Лурье. Долина отказалась отдавать ключи от квартиры. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде. Лурье подала встречный иск к певице.

В рамках уголовного дела о мошенничестве задержана курьер Анжела Цырульникова, которая забрала у Долиной деньги после продажи квартиры. В октябре был задержан ещё один подозреваемый — житель Марий Эл Дмитрий Леонтьев.

О задержании третьего подозреваемого по делу о мошенничестве с квартирой Долиной стало известно в конце ноября. По версии следствия, житель Татарстана Артур Каменецкий вовлёк Леонтьева в аферу.