Луганск, 25 декабря, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Открытие первого семейного МФЦ в Луганске — это только начало большой работы по развитию и поддержке новых территорий, заявила заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Анна Кузнецова на открытии центра.

Telegram/Аннa КуZнецоVa

В ЛНР открылся первый в Донбассе и Новороссии семейный МФЦ. Торжественное открытие состоялось в Луганске. Семейный МФЦ создан для поддержки родителей с детьми, оказавшихся в различных трудных жизненных ситуациях. Он предоставляет широкий спектр услуг, включая социальную, педагогическую и юридическую помощь.

Кузнецова отметила, что семейный МФЦ в Луганске стал 82-м по счёту таким центром в стране. Она от всего сердца поздравила луганчан с открытием МФЦ, назвав это уникальным событием.

«Президентом была поставлена задача, чтобы к 2030 году все наши законы на территории России, освобожденных регионов были едины, чтобы все получали равные льготы, формы поддержки. Семейные МФЦ — новые для России. Мы только начинаем эту работу. Но уже открываем семейный многофункциональный центр в Луганске, — подчеркнула политик.

Telegram/Аннa КуZнецоVa

Кузнецова подчеркнула, что новый центр призван объединить усилия различных ведомств, таких как Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения и Министерство образования, для обеспечения комплексной помощи семьям.

По словам министра труда и социальной политики ЛНР Елены Макаренко, данный центр будет предоставлять широкий спектр социальных услуг по принципу «одного окна» и уделять особое внимание многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Мы хотим, чтобы этот центр стал домом, который помогает. Сюда могут обратиться любые семьи, у которых возникли какие-то вопросы. Можно обратиться за психологической помощью, помощью в воспитании, образовании, организации досуга детей, а также по правовым вопросам», — сообщила Макаренко.

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина подчеркнула, что открытие семейных МФЦ в России стало новым форматом организации социального обслуживания. Филина также добавила, что в течение двух лет с начала пилотного проекта семейные МФЦ открылись в 54 регионах страны.

«От идей до концепции прошло, на самом деле, четыре года. С 2019 года нашей Ассоциацией была предложена идея, которая, безусловно, поддержана Анной Юрьевной. Благодаря ее инициативе включения в фонды народной программы данного пункта мы видим, что эта идея становится настоящей общественно-государственной практикой и решением. И она дает результаты», — заявила председатель Ассоциации организаций по защите семьи.

Уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк отметила, что центр станет местом притяжения для семей с детьми, предлагая широкий спектр услуг и поддержку в различных сферах. А председатель социального комитета Народного Совета ЛНР Иван Санаев сообщил, что открытие МФЦ — это выход на новый уровень оказания государственных услуг.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Луганский информационный центр сообщил о том, что многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Луганской Народной Республике начали выдавать карты болельщиков, которые позволяют посещать спортивные соревнования на территории всей России.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов сообщил, что в течение всего 2023 года было открыто 38 отделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ЛНР.