Москва, 25 декабря, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма переживает рецидив острой лейкемии. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Официальных комментариевн а этот счёт не поступало.

По данным издания, супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекции. Асме запрещено находиться в одной комнате с другими людьми. При этом в Москве за ней некоторое время ухаживал её отец Фаваз аль-Ахрас.

В мае 2024 года у Асмы Асад обнаружили острый миелоидный лейкоз, восемь лет назад у неё обнаружили рак груди на ранней стадии. Первая леди лечилась в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года ей удалили опухоль, через несколько месяцев Асма сообщила, что здорова.

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Лондоне в семье кардиолога и дипломата, помимо сирийского гражданства имеет британское подданство. Закончила лондонский Королевский колледж. В 2000 году уехала в Сирию.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МИД России информировал, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Асма Асад прибыла в Россию раньше мужа для лечения.