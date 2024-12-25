Москва, 25 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В новый год температура в Московском регионе будет на уровне от нуля до минус пяти градусов, возможен небольшой снег. Об этом 25 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В новогоднюю ночь температура будет отрицательной, 1 января температура ночью и днём составит от нуля до минус пяти, местами небольшой снег, облачная погода, давление около нормы», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнил, что 2 и 3 января в Московской области ночью температура будет варьироваться от минус двух до минус семи градусов, а днём — от нуля до минус пяти градусов. В столице же температура может достигнуть максимум минус пяти градусов ночью, а днём — до минус трёх.

«Это тёплая погода, такая температура заметно выше нормы, на три-четыре градуса», — констатировал Вильфанд.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Гидрометцентре сообщили, что тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы сохранится в Москве и Московской области до конца 2024 года. Отмечалось, что в ожидающейся 31 декабря погоде «есть загадка», однако Новый год не будет холодным.