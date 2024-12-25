Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве на Новый год
Вильфанд пообещал тёплую новогоднюю ночь в Москве
Москва, 25 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В новый год температура в Московском регионе будет на уровне от нуля до минус пяти градусов, возможен небольшой снег. Об этом 25 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В новогоднюю ночь температура будет отрицательной, 1 января температура ночью и днём составит от нуля до минус пяти, местами небольшой снег, облачная погода, давление около нормы», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Эксперт уточнил, что 2 и 3 января в Московской области ночью температура будет варьироваться от минус двух до минус семи градусов, а днём — от нуля до минус пяти градусов. В столице же температура может достигнуть максимум минус пяти градусов ночью, а днём — до минус трёх.
«Это тёплая погода, такая температура заметно выше нормы, на три-четыре градуса», — констатировал Вильфанд.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Гидрометцентре сообщили, что тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы сохранится в Москве и Московской области до конца 2024 года. Отмечалось, что в ожидающейся 31 декабря погоде «есть загадка», однако Новый год не будет холодным.