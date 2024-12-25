Москва, 25 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Общество «Знание» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели соцопрос и выяснили, какие подарки на Новый год предпочитают дарить детям россияне. Ответы отличались у разных поколений, но настольные игры и конструкторы у всех возрастов входили в пятёрку наиболее популярных.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Однако молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет отмечают, что в их детстве популярными также были радиоуправляемые игрушки и видеоигры (32%), а опрошенные старше 60 лет чаще вспоминают самодельные игрушки (31%) и спортивный инвентарь (мячи, скакалки, самокаты) (46%)», — сообщила пресс-служба «Знания».

На вопрос, какие подарки россияне планируют купить к приближающемуся празднику, большинство респондентов ответили, что сладкие наборы (36%) и творческие игры (23%). Также многие планируют подарить конструктор (16%), книги (16%), настольные игры (14%), одежду (14%) и мягкие игрушки или куклы (13%).

48% участников опроса пожаловались на то, что в российских магазинах недостаточно игрушек, сделанных в традициях российской культуры и истории (сказок, фольклора, народных персонажей). При этом 35% заявили, что таких игрушек вполне достаточно. 51% респондентов рассказали, что предпочитают дарить игрушки, произведённые в России.

В опросе участвовали 1600 жителей РФ старше 18 лет из более чем 80 регионов.

Как передавало ИА Регнум, эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова ранее дала ряд советов, как не ошибиться с подарком для близких и коллег. Она рекомендовала не делать подарков личного характера и избегать презентов с юмором, чтобы не было неожиданной реакции у другой стороны. Также эксперт рекомендовала учитывать культурные и религиозные особенности тех, кому хочется что-то подарить.