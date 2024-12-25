Москва, 25 декабря, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Более 100 детей воссоединились с близкими в России и на Украине при посредничестве Катара. Об этом 25 декабря сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Михаил Метцель/ТАСС

«В настоящий момент 87 детей мы воссоединили с близкими на Украине и 15 детей воссоединили с близкими на территории России», — заявила детский омбудсмен в интервью телеканалу «Россия 24».

По её словам, Катар играет важную роль не только в переговорах с украинскими властями, но и в финансировании транспортировки детей. Она отметила, что у некоторых имеются заболевания или инвалидность, требующие недешёвого сопровождения и оборудования, а также привлечения машин скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 27 и 28 ноября Россия при посредничестве Катара передала Украине двух и семерых детей соответственно. В катарском диппредставительстве отметили, что страна уделяет большое внимание работе на гуманитарном треке и будет стремиться продолжать её.

22 ноября Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены за пределы региона украинскими формированиями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что среди возвращённых — 12 детей, в том числе один новорождённый, ещё один — до трёх лет, а также инвалид-колясочник.

31 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с Львовой-Беловой заявил о необходимости воссоединения детей РФ и Украины с родителями. Детский омбудсмен тогда отметила, что киевский режим не освещает случаи, когда российская сторона передаёт на Украину спасённых из зоны конфликта детей, так как это будет противоречить обвинениям в «агрессии» России и «захвате» несовершеннолетних.