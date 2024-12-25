Москва, 25 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Застройщик «Самолёт» пожаловался в Генпрокуратуру на частые случаи, когда покупатели взыскивают со строителей штрафы за некачественную, по их мнению, отделку. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Валентин Антонов/ТАСС

По данным компании, наиболее популярна такая практика в Москве и Подмосковье. С 2021 года число дольщиков, обратившихся в суды, выросло с 13 до 50–55% (в других регионах — 7%). Выплаты покупателям в столичном регионе в 2022 году оцениваются в 65 млрд руб., в 2023-м — в 74 млрд руб.

«Самолёт» отмечает, что размер штрафов может превышать себестоимость отделки.

«Но очень много штрафов, которые носят надуманный характер и в большей степени просто являются таким использованием лазеек в законодательстве. Мы это поднимаем на обсуждение вместе с другими застройщиками», — подчёркивала гендиректор группы компаний Анна Акиньшина.

13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объём работ в строительстве с 2020 года ежегодно растёт. Он напомнил, что сейчас по поручению президента страны идёт объёмная работа для достижения национальных целей развития. К 2030 году планируется повысить обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. Для этого необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади, указал вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 7 мая поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году. Это следует из подписанного указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».