Москва, 25 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Слова президента Молдавии Майи Санду о нехватке общения с населением на русском языке являются враньём. Об этом 25 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Майя Санду

«Это зашкаливающий цинизм, и это, конечно, нечеловеческое враньё, потому что враньё и цинизм — это вещи, связанные друг с другом. Мы же видели и слышали эти покаяния не раз, мы слышим и видим подобные заявления и от политиков коллективного Запада, они на камеру-то за всё хорошее, а на деле — за противоположное», — подчеркнула она.

Дипломат также напомнила про то, что обновленная интернет-версия сайта парламента Молдавии теперь исключительно на румынском языке, и неизвестно, что стало с русским.

«Вообще всё входит в противоречие с заявлениями Санду. Это всё манипуляция, ложь, введение в заблуждение людей», — констатировала Захарова.

В сентябре 2023 года служба информации и безопасности Молдавии объявила о блокировке доступа к более чем 20 сайтам российских СМИ. В конце октября прошлого года Молдавия заблокировала пользователям доступ к 31 сайту изданий, публикующих новости на русском языке, включая ИА Регнум.

МИД России 3 октября 2023 года вызывал посла Молдавии Лилиана Дария, чтобы выразить ему протест из-за преследования русскоязычных СМИ в республике.