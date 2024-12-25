Москва, 25 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова предупредила о завозе украинскими спецслужбами петард с взрывоопасным веществом мгновенного действия, призвав членов участковых избиркомов не покупать и не пользовать эти пиротехнические изделия.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Предупредите всех своих родственников: не покупать, не пользовать и не зажигать [петарды], очень опасно <…>. Силами спецслужб Украины через различные источники — по воздуху, наземным и иным путём — осуществляется доставка по всей территории России», — заявила она в ходе заседания ЦИК.

Памфилова уточнила, что в таких петардах содержится взрывоопасное и детонирующее вещество мгновенного действия, когда человек зажигает петарду и она мгновенно взрывается.

«Пожалуйста, предупредите всех, кого вы можете предупреждать <…>, ещё раз — бойкот всем петардам: не покупать и не использовать, не зажигать», — добавила глава ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о возможной продаже в регионе взрывчатки под видом праздничных петард. По словам главы региона, у него нет такой информации, однако бдительность является важной.

Гладков также напомнил, что использовать пиротехнику в праздничные дни на территории региона запрещено. При этом он пообещал, что жители области обязательно будут запускать праздничные салюты и фейерверки после победы над врагом.