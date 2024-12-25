Ирбит, Свердловская область, 25 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Ирбите организаторы, нарядившие памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, не хотели оскорбить чувства жителей. Об этом 25 декабря сообщили в городской администрации.

VK/ИРБИТ. Официально

Ранее в соцсетях горожане раскритиковали решение переодеть памятники. Некоторые призывали привлечь авторов идеи по статье УК РФ за вандализм.

«Организаторы этого «переодевания» ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается. Целью было только создание предновогоднего настроения», — отмечается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

VK/ИРБИТ. Официально

Там добавили, что после новогодних праздников костюмы с монументов снимут.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря британцы обозвали «тощей» и «полумёртвой» рождественскую ёлку на Трафальгарской площади в Лондоне, сравнив её с соперницей из Нью-Йорка. Некоторые сравнили праздничное дерево с неуклюжим початком кукурузы, другие — с солёным огурцом. Люди отметили, что с помощью подобного дерева Лондон будто пытается уничтожить Рождество.