Москва, 25 декабря, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Кадры с отверстиями на хвостовой части самолёта, потерпевшего крушение 25 декабря в аэропорту города Актау, не говорят о том, что воздушное судно подверглось атаке, заявил военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с ИА Регнум. По словам специалиста, повреждения вероятно получены из-за жёсткого удара о землю.

кадр из видео

Следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря. Позже в социальных сетях появились видео хвостовой части самолёта с множественными отверстиями. Некоторые Telegram-каналы начали предполагать, что это якобы следы от осколков разорвавшегося снаряда или от пуль.

«Отверстия могут появиться от разных вещей. Тем более он очень сильно ударился о подстилающую поверхность. Второе — информация была, что взорвался кислородный баллон или что-то такое внутри самолёта», — указал эксперт.

Он пояснил, что самолёт перед падением не был разрушен, никаких повреждений также не было видно, что свидетельствет о том, что воздушное судно не обстреливали.

«Он заходил на посадку явно с поломкой, но без таких повреждений. То есть кренился, что можно охарактеризовать поломкой двигателя. Вот эти вот конспирологические теории, что обстреляли его, дырки там и так далее, я бы не брал за основу», — сказал Дрозденко.

Специалист уточнил, что если бы самолёт получил какие-либо повреждения недалеко от Грозного, то вряд ли бы он пролетел такое большое расстояние после этого.

«Поэтому я думаю, что здесь никаких конспирологий. Просто несчастный случай. Так сложились обстоятельства. Птицы — мы знаем, это беда авиации. И по своему опыту знаем», — уточнил эксперт.

Однако Дрозденко подчеркнул, что окончательное решение за межгосударственным авиационным комитетом (МАК), который в таких случаях проводит расследование.

Как сообщало ИА Регнум, на борту авиалайнера находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В Грозный летели 16 граждан России, 37 азербайджанцев, шестеро казахстанцев и трое граждан Киргизии. Всего в авиакатастрофе, по данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.

«Азербайджанские авиалинии» сообщили, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение самолёта со стаей птиц. Позднее появилась версия о взрыве кислородного баллона на борту.

Президент России Владимир Путин выразил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с трагедией в Актау. Открывая саммит СНГ, российский лидер сообщил, что в Казахстан на место ЧП вылетел самолёт МЧС РФ с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием. Москва также выразила соболезнования всем семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.