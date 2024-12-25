Москва, 25 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес приговор троим иностранцам, изнасиловавшим в июле сотрудницу телеканала «Матч ТВ». Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

«Ночью 6 июля 2024 года трое осужденных 22, 24 и 25 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли по ул. Академика Королёва и высматривали себе жертву. Увидев одиноко идущую женщину, они приступили к реализации своего преступного плана», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Двое из них надругались над девушкой. Третий высказывался о намерении тоже совершить преступление. Жертве удалось вырваться и убежать.

Двоих подсудимых приговорили к 9 годам лишения свободы, третьего — к 4 годам.

Как передавало ИА Регнум, жертвой изнасилования стала редактор «Матч ТВ». Ранее об изнасиловании сотрудницы телеканала сообщила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки. Она отметила, что холдинг приложит все усилия для того, чтобы насильников наказали по всей строгости закона.