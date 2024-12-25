Москва, 25 декабря, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил Киев о неизбежности ответа на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным городам России. Об этом он заявил 25 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр также обозначил, что Москва не обязана спешить с ответным ударом.

«Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь — один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, утром в среду в результате обстрела со стороны ВСУ города Льгова Курской области погибли четыре человека. Ещё пять доставлены в больницу, в том числе женщина в тяжёлом состоянии.

21 декабря Казань подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось. Для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений, отметили в Минобороны России.

21 декабря член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинские удары беспилотниками по жилым домам в Казани не останутся без ответа со стороны России.