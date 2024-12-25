Москва, 25 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Дело о покушении на высокопоставленных чиновников в Узбекистане является важным испытанием для российско-узбекистанских отношений. Такое мнение высказал российский политолог Илья Гращенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Двое наших граждан, Бислан Расаев и Шамиль Темирханов, объявлены в международный розыск по подозрению в покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова и главу Агентства национальных перспективных проектов Дмитрия Ли. Россия и Узбекистан — стратегические партнёры, и мы не можем игнорировать этот вопрос», — подчеркнул Гращенков.

Напомним, 26 октября на автомобиль, где находился Комил Алламжонов и его водитель, было совершено вооружённое нападение. Двое мужчин в масках, вооружённых пистолетами и автоматом Калашникова, открыли огонь, однако оружие дало осечку и покушение провалилось. По данным узбекистанского следствия, к организации нападения причастны двое граждан России чеченского происхождения — Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. После провала покушения они покинули Узбекистан. Затем, полагает следствие, координацию покушения взял на себя Жавлон Юнусов, который связался с Шохрухом Ахмедовым. Именно Ахмедов, по данным следствия, был ответственным за вторую попытку нападения.

Случившееся привело к масштабным изменениям в руководстве силовых ведомств. Были отправлены в отставку глава Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов, а также его ближайшие заместители.

Илья Гращенков обратил внимание на важность оперативной реакции со стороны российских властей. «Если эти лица находятся на территории РФ, мы должны оказать помощь узбекской стороне, чтобы разобраться в этом деле. Вопрос к компетентным органам: предпринимаются ли шаги для установления местонахождения этих лиц и их возможной экстрадиции?» — отметил политолог.

Гращенков напомнил, что в 2023 году товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг рекордных $8,5 млрд, а лидеры двух стран неоднократно заявляли о совместной борьбе с терроризмом.