Москва, 25 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Власти Австралии обратились к России по вопросу австралийского наёмника Оскара Дженкинса, попавшего в плен к ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом 25 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Я могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу. В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется», — отметила Захарова.

Российский дипломат добавила, что МИД совместно с компетентными ведомствами следят за ситуацией.

Телеканал CNN 23 декабря сообщил, что в зоне СВО в плен к российским бойцам попал 32-хлетний австралиец Дженкинс. При этом авторы материала ссылаются на распространнённое в интернете видео с военным со связанными руками и грязным лицом. Мужчина назвал себя Дженкинсом и заявил, что воюет на Украине. Телеканал также привёл заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе о том, что правительство страны ищет более подробную информацию через австралийское посольство в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Донецкой Народной Республике к 14 годам колонии заочно приговорили 26-летнего гражданина Австралии Абдельфетаха Нурина. Как установил суд, австралиец с апреля 2022 года по октябрь 2023 года принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии и получил вознаграждение в размере, эквивалентном 1,3 млн рублей.