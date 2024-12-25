Киев, 25 декабря, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках дела о вымогательстве взятки в размере $1 млн задержала в Киеве с поличным главу одесского отделения партии «Удар», возглавляемой мэром столицы Виталием Кличко, Александра Суханова. Об этом 25 декабря сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на данные СБУ.

Служба безопасности Украины

Политика подозревают в вымогательстве денег у бизнесмена за решение вопроса о сдаче в аренду на 25 лет земельного участка в рекреационной зоне Киева вблизи реки Днепр. Предприниматель сначала подал официальное заявление в администрацию столицы, но ему отказали. Потом на него вышел Суханов и пообещал устранить бюрократические барьеры за $1 млн.

Передача денег проходила под наблюдением правоохранителей. Политика задержали, когда ему передали $900 тыс. в качестве аванса. У него проводят обыски, СБУ ходатайствует об аресте подозреваемого с возможностью выйти под залог в размере 38 млн гривен (около $900 тыс.).

Как передавало ИА Регнум, СБУ в сентябре задержала директора по контрольно-ревизионной работе «Энергоатома», подозреваемого в вымогательстве взяток. Следователи установили, что он требовал «откаты» в размере 15% от суммы контрактов, обещая ускоренные выплаты средств по договору.

В августе СБУ задержала заместителя министра энергетики Украины. Ему предъявили подозрение в получении взятки в размере $500 тыс. Он за эти деньги обещал передать государственным предприятиям Львовско-Волынского угольного бассейна горнодобывающее оборудование из шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донбасса.