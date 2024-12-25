Херсон, 25 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, пострадавших за сутки в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских формирований, выросло до четырёх. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Вечером в Алёшках в результате обстрела жилого сектора пострадал мужчина 1980 года. Утром в Голой Пристани был ранен мужчина 1968 года, повреждён легковой автомобиль», — процитировал его слова ТАСС.

Ранее в областном минздраве сообщили, что при обстреле со стороны ВСУ в селе Рыбальче в ночь на 25 декабря пострадали два мирных жителя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря украинские формирования обстреляли город Льгов в Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате этого погибли четыре человека.

Позднее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Льгов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.