Донецк, 25 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» передала участникам СВО, а также в новые и прифронтовые регионы более 135 тысяч тонн помощи, в том числе 42 тысячи ударных беспилотников, дроны-разведчики, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое.

ER.ru Итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2024 году в ДНР

Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что благодаря поддержке «Единой России» в стране началось производство собственных моделей коптеров. Он, кроме того, подчеркнул, что организация надежного тыла является одной из ключевых задач партии. Об этом пишет mkset.ru.

По его словам, с начала СВО партия постоянно снабжает подразделения по всей линии фронта необходимой техникой и снаряжением, а также оказывает поддержку новым регионам. Народная программа «Единой России» включает меры по восстановлению Донбасса и Новороссии. Якушев также рассказал, что более пяти тысяч активистов партии побывали волонтерами в новых регионах. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются доставкой продуктов и поддержкой медицинских работников.

ER.ru Итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2024 году в ДНР

В Белгородской области функционирует центр помощи «Единой России». Волонтеры помогают освобожденным населенным пунктам Харьковской области. В августе партия создала гуманитарный центр для жителей Курской области и взяла на себя обеспечение всех пунктов временного размещения в Курске. В региональном штабе общественной поддержки жители могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки, и более 40 тысяч человек уже воспользовались этой возможностью.

Поддержка участников специальной военной операции остается приоритетом для «Единой России», которая инициировала более 130 федеральных законов, направленных на защиту прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде в народную программу были внесены изменения и создано новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».

ER.ru Итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2024 году в ДНР

Ранее глава государства поручил «Единой России» развивать кадровые программы для участников СВО. Эти инициативы уже реализуются на базе высшей партийной школы. Как сообщил Якушев, в 2024 году партия организовала специальный курс для бойцов, прошедших процедуру предварительного голосования и выдвигавшихся кандидатами от партии на различных выборах, сообщает ER.RU.

«Гуманитарная миссия «Единой России» стала для жителей Донецкой Народной Республики спасительной. Партия всесторонне поддерживает наших граждан», — рассказал первый заместитель секретаря Донецкого регионального отделения «Единой России» Сергей Прокопенко.

По его словам, сегодня особо нуждаются в помощи эвакуированные из зоны боевых действий. За этот год в тыловые районы республики активисты «Единой России» вывезли тысячи мирных жителей Авдеевки, Курахово, Селидово, Угледара, Гродовки и Новогродовки. В пункты временного размещения партия привозит им продукты питания, медикаменты, теплые вещи, бытовую химию и, конечно же, подарки, приуроченные к Новому году и Рождеству.

ER.ru Итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2024 году в ДНР

«Помощь для наших людей постоянно прибывает со всех концов нашей необъятной Родины, — отметил Прокопенко. — В момент начала атаки украинских боевиков на Курскую и Белгородскую области единороссы ДНР оперативно развернули сбор и отправку помощи в эти регионы. В одном только Мариуполе собрано свыше 20 тонн груза для гуманитарных нужд. Одними из первых, кто отправился на помощь проживающим в приграничных районах, были активисты «Молодой гвардии «Единой России». Гуманитарная деятельность «Единой России» стала важным элементом укрепления гражданского общества, а также символом надежды для жителей нашей республики».