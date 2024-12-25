Москва, 25 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. По итогам года цены на топливо в России вырастут не выше уровня инфляции. Об этом 25 декабря заявил председатель правительства РФ Александр Новак.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Новака, отечественный топливный рынок в полной мере обеспечен как бензином, так и дизельным топливом, а правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на них не росли выше уровня инфляции.

«И в этом году тоже цены будут не выше инфляции в целом индексироваться, что, в принципе, позволяет нам, скажем так, держать их на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой», — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер также спрогнозировал рост спроса на нефть в текущем году на 1,2 млн баррелей ежесуточно, а в следующем — на 1–1,5 млн баррелей в сутки. Новак добавил, что в течение ближайших двух-трёх лет отечественная нефтегазовая отрасль станет на 90% независима от импорта технологий.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Федеральной антимонопольной службе заявили, что автомобильным экспертам не следует высказываться о ценах на бензин, чтобы не повлиять на них. В ведомстве отметили, что эксперты этим могут нарушить закон о конкуренции.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин счёл необоснованными претензии ФАС. По его словам, десять лет назад литр бензина в России стоил около 32 рублей, с тех пор его цена выросла почти в два раза, добавил эксперт.