Москва, 25 декабря, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Внутренний российский рынок на данный момент полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Об этом 25 декабря заявил председатель правительства РФ Александр Новак.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Наш рынок обеспечен полностью и автомобильным бензином, и дизельным топливом. Мы внимательно смотрим с тем, чтобы цены не росли выше инфляции», — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Новака, в нынешнем году цены на топливо будут в целом не выше уровня инфляции. Вице-премьер добавил, что это позволяет правительству держать эти цены на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой.

Как сообщало ИА Регнум, председатель движения «Форум такси» Олег Амосов 23 октября заявил, что цены на услуги такси вырастут как минимум на 15% до конца года в связи с подорожанием автомобилей и ростом цен на топливо. По словам эксперта, с 2019 года автомобили выросли в цене на 250–300%, также подорожали обслуживание и — примерно на 20% — бензин.