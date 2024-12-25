Москва, 25 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Гражданину Германии Эриху Битерманну, который с 2014 участвует в боевых действиях в Донбассе, выдали российский паспорт. Об этом 25 декабря сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

МВД России Эрих Битерманн

Отмечается, что после вхождения Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ Битерманн подписал контракт с Минобороны и подал документы на получение гражданства России в упрощённом порядке. По словам Ирины Волк, он также участвовал в освобождении нескольких населённых пунктов и сейчас является командиром расчёта.

«Своё желание стать гражданином нашей страны Эрих объясняет тем, что идентифицирует себя как русского. В его планах — после завершения СВО помогать восстанавливать мирную жизнь в Донбассе», — говорится в публикации.

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Ранее 44-летний Биттерман рассказал в интервью с ИА Регнум, что неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но всякий раз получал отказ. В апреле боец отмечал, что его туристическая виза закончилась 12 августа, а в Германии, ему грозит до 20 лет за наёмничество.

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