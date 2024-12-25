Тобольск, Тюменская область, 25 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Суд арестовал на два месяца директора тобольской базы отдыха «Сказка», где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора после купания в бассейне. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

СУ СК России по Тюменской области

«Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы «Сказка» Алмаза Речапова 1971 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Фигурант будет находиться под стражей до 22 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря двоих взрослых и 15 детей госпитализировали после купания в бассейне в Тобольске. Отдыхающие после купания почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали отравление парами хлора.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей и взрослых парами хлора в бассейне в Тюменской области. Был проведён осмотр места происшествия, следователи взяли пробы воды из бассейна и изъяли необходимую документацию.