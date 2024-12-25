Москва, 25 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. От избранного президента США Дональда Трампа пока не было каких-либо импульсов по поводу контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos

«Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. <…> Пока планов никаких конкретных нет», — процитировало его «РИА Новости».

Официальный представитель Кремля также напомнил, что до инаугурации Трампа остаётся более трёх недель.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря Путин сообщил, что не общался с Трампом уже четыре года. Российский лидер готов провести переговоры с американским политиком, если Трамп захочет этого.

Трамп 22 декабря заявил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Американский политик надеется, что российский лидер также хочет этой встречи. Инаугурация избранного президента США должна пройти 20 января 2025 года.