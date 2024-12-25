Москва, 25 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Экипаж пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines боролся за судно до последнего. Об этом сообщил 25 декабря Telegram-канал «112» со ссылкой на сервис отслеживания полетов Flightradar24.

МЧС Казахстан

На кадрах видно, с какого момента у разбившегося в аэропорту Актау Embraer начались проблемы с управлением. Издание отметило, что пилотам удалось увести лайнер от жилых домов ближайшего посёлка.

«Борт сильно болтало, менялись высота и скорость. Пилоты вели машину сколько могли. В конце концов самолёт рухнул в степи», — говорится в публикации.

Также стало известно, что при крушении следовавшего из Баку в Грозный пассажирского самолёта выжили 32 человека.

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Как передавало ИА Регнум, утром в среду пассажирский самолёт потерпел крушение в Казахстане. По предварительной информации, на его борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Аэропорт Грозного уточнил, что из-за тумана в столице региона потерпевший позднее крушение самолёт перенаправили в Махачкалу, откуда он улетел в Актау. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за произошедшего прервал свой визит в Россию для участия в неформальной встрече глав государств — членов СНГ и вернулся в Баку. Президент РФ Владимир Путин выразил ему соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения пассажирского самолёта. По информации СК, на его борту находились российские граждане.