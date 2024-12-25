Загрязнение мазутом после крушения танкеров достигло Новороссийска
Новороссийск, Краснодарский край, 25 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Загрязнения мазутом, разлившимся в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, достигли Новороссийска. Об этом 25 декабря сообщил представитель экстренных служб.
«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Солёное Темрюкского района до населённого пункта Мысхако города Новороссийска общей протяжённостью 91 км», — процитировало представителя служб «РИА Новости».
Он отметил, что спасатели и волонтёры обследовали порядка 220 км побережья, в том числе 30 км — за прошлые сутки. Также представитель экстренных служб сообщил, что 19,97 тыс. т загрязнённого песка и грунта вывезено для утилизации с начала работ.
Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. На борту «Волгонефти-212» находились 13 членов экипажа, «Волгонефти-239» — 14 человек. Крушение произошло в результате шторма.
Моряки покинули затонувшие танкеры. На «Волгонефти-212» погиб вахтенный матрос. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»). По решению суда капитан «Волгонефти-212» заключён под стражу, капитан «Волгонефти-239» — под домашний арест.
В Анапе работает единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от разлившегося мазута. Волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта» участвуют в устранении загрязнения.