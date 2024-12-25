Новороссийск, Краснодарский край, 25 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Загрязнения мазутом, разлившимся в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, достигли Новороссийска. Об этом 25 декабря сообщил представитель экстренных служб.

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«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Солёное Темрюкского района до населённого пункта Мысхако города Новороссийска общей протяжённостью 91 км», — процитировало представителя служб «РИА Новости».

Он отметил, что спасатели и волонтёры обследовали порядка 220 км побережья, в том числе 30 км — за прошлые сутки. Также представитель экстренных служб сообщил, что 19,97 тыс. т загрязнённого песка и грунта вывезено для утилизации с начала работ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. На борту «Волгонефти-212» находились 13 членов экипажа, «Волгонефти-239» — 14 человек. Крушение произошло в результате шторма.

Моряки покинули затонувшие танкеры. На «Волгонефти-212» погиб вахтенный матрос. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»). По решению суда капитан «Волгонефти-212» заключён под стражу, капитан «Волгонефти-239» — под домашний арест.

В Анапе работает единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от разлившегося мазута. Волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта» участвуют в устранении загрязнения.