Москва, 25 декабря, 2024, 14:54 — ИА Регнум. В столице с 2010 года создана мощная транспортная инфраструктура. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам мэра, ранее Москва отставала в сравнении с мировыми городами по уровню использования пространства и качеству городской среды. Собянин подчеркнул, что в городе удалось создать эффективную транспортную систему, включающую основные магистрали, метро и городскую железную дорогу.

Кроме того, на сегодняшний день проходит масштабное преобразование и изменение функционального назначения промышленных зон.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является её конкурентным преимуществом.