* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего муниципального депутата Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Информация 25 декабря появилась в базе ведомства.

Markus Schreiber/AP/TASS Илья Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указано в карточке.

Иные подробности не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 года колонии общего режима, а также на четыре года лишил его права администрировать интернет-ресурсы за распространение фейков о российской армии. По данным СК, в апреле того же года Яшин в ходе прямого эфира на YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах военными РФ мирных граждан в Буче.

В апреле 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Яшина. В ноябре его адвокат сообщил, что экс-депутата этапировали в Смоленск для перевода в одну из исправительно-трудовых колоний в регионе.

1 августа в результате обмена заключёнными межу РФ и США, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ. В их числе значились Яшин, Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), осуждённый за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.