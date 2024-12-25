Москва, 25 декабря, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский словом из трёх букв в адрес России на самом деле обозначил планируемый Киевом второй мирный саммит по Украине. Об этом 25 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Когда у него где-то пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы», — напомнил он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лавров отметил, что позднее в этом же интервью Зеленский также заявил, что на второй так называемый мирный саммит по Украине Россию необходимо вызвать, чтобы предъявить ей требования Киева и Запада.

«Вот если сопоставить два высказывания — на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, — я думаю, он в первой своей фразе обозначил название и смысл этого самого саммита», — добавил глава МИД РФ.

В начале декабря глава киевского режима в ходе брифинга хамски предложил послать Россию «на три буквы» для урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря Лавров привал не расценивать заявления главы киевского режима всерьёз, так как мозг последнего непостижим для понимания нормальными людьми. По словам главы МИД РФ, Зеленский регулярно делает какие-то заявления, зависящие от состояния, в котором находится его организм.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал очередное хамское заявление Зеленского. По его словам, у России конструктивная повестка относительно украинского конфликта.