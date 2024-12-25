Москва, 25 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Центральный банк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, направленную на борьбу с так называемыми дропперами — лицами, которые оформляют банковские карты на подставных лиц или продают их мошенникам. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Александр Манзюк/ТАСС

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций», — отметил он. Его слова приводит РБК.

Шабля указал, что этот вопрос находится в проработке.

Он подчеркнул, что централизованная платформа позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Так, дропперы могут заниматься переводом средств для криптообменников, магазинов, продающих наркотики, онлайн-казино или пиратских сайтов.

Также система позволит не допускать дропов к открытию карт или ограничит им отдельные банковские продукты.

Шабля подчеркнул, что нововведение не будет копией существующей платформы «Знай своего клиента», помогающей отследить подозрительные операции индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Как передавало ИА Регнум, мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода на них похищенных денежных средств. Уточняется, что аферисты убеждают потенциальных жертв переводить деньги на сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. При этом злоумышленники арендуют сторонние карты для зачислений у простых пользователей (так называемых дропов), которых убеждают в том, что это якобы безопасно, обещая им лёгкий и легальный заработок.