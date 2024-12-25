Луганск, 25 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. «Единая Россия» отправила свыше 135 тысяч тонн помощи в зону спецоперации, в новые и прифронтовые регионы РФ. Партия доставила бойцам СВО 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства РЭБ, тепловизоры, автомобили и пр.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. тонн груза в зону СВО

Секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев привёл легендарное выражение периода Великой Отечественной войны: «Если надёжный тыл, то фронт будет сильным!» Он уверен, что такой девиз должен стать руководством к действию и сегодня. Партия делает всё возможное, чтобы помочь тем россиянам, которые сейчас защищают интересы своей родины на передовой, и обеспечить тыл тем, кто находится непосредственно в зоне боевых действий. Как сообщает mkset.ru, с февраля 2022 года «Единая Россия» стабильно снабжает подразделения по всей линии фронта нужной техникой и экипировкой. Кроме того, партия поддерживала разработку и внедрение в системный выпуск российских моделей коптеров.

Стоит также отметить, что с самого начала СВО партия оказывает помощь новым регионам. В партийной народной программе отражён комплекс мероприятий по восстановлению Донбасса и Новороссии.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. тонн груза в зону СВО

По словам секретаря генсовета ЕР, гуманитарная миссия партии в наших новых и прифронтовых регионах включает в себя не только отправку грузов, но и личное вовлечение добровольцев. Более пяти тысяч неравнодушных граждан уже смогли поучаствовать в волонтёрской работе в новых регионах. Они помогают восстановить социальные объекты, адресно доставляют продукты, помогают медикам.

Центр помощи «Единой России» развёрнут в Белгородской области, также представители партии доставляют помощь в освобождённые районы Харьковской области. В августе партия начала оказывать гуманитарную помощь населению Курской области. «Единая Россия» теперь обеспечивает все пункты временного размещения в Курске. В региональном штабе общественной поддержки местному населению выдаются продуктовые наборы, оказывается консультационная помощь по мерам поддержки — помощь получили уже более 40 тысяч человек.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. тонн груза в зону СВО

Важнейшей деятельностью для партии по-прежнему является помощь участникам специальной военной операции. Благодаря участию ЕР инициировано свыше 130 федеральных законов, касающихся защиты прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде была откорректирована народная программа — теперь начнётся реализация нового направления «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Глава государства поручил «Единой России» масштабировать кадровые программы для участников СВО. Эта деятельность уже стартовала на базе высшей партийной школы. Как сообщает сайт ER.RU, ссылаясь на слова Якушева, в уходящем году партия организовала специальный курс для бойцов, прошедших процедуру предварительного голосования и ставших кандидатами от «Единой России» на выборах различного уровня.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. тонн груза в зону СВО

Депутат Народного совета ЛНР Владимир Санкин подчеркнул, что «Единая Россия» постоянно оказывает помощь фронту. Участие в сборе и передаче помощи принимают как активисты партии, так и неравнодушные жители из многих регионов страны. «На сегодня гуманитарная помощь оказывается социально незащищенным категориям граждан, а также жителям, находящимся в сложной жизненной ситуации и проживающим вблизи линии соприкосновения», — заявил он.

По словам Санкина, особое внимание уделяется многодетным семьям, одиноким гражданам, участникам СВО и их семьям. Гуманитарную помощь регулярно передают регионы-шефы. Одним из лидеров гуманитарной миссии в ЛНР в этом году стала Республика Татарстан. В подшефные города Рубежное и Лисичанск за 2024 год было передано 14 тонн помощи: рации, маскировочные сети, бензопилы, генераторы, наборы инструментов, газовые печки, газовые баллоны, бытовая химия, средства гигиены, теплые вещи, продукты.

ER.ru ЕР организовала доставку 135 тыс. тонн груза в зону СВО

«Для жителей прифронтовых территорий и военнослужащих это неоценимо, — подчеркнул Санкин. — Всего по республике активисты «Единой России» передали более 600 тонн гуманитарного груза жителям и более 300 тонн — участникам СВО. Кроме того, по всей ЛНР развернулись масштабные восстановительные работы, идёт замена устаревшей коммуникации, не знавшей ремонта с советских времён, ремонтируют школы, больницы, многоквартирные дома и многое другое. Благодаря этому всё больше людей возвращаются в свои дома. Для нас важно обеспечить людей базовыми вещами, продуктами, обеспечить условия для жизни. Вместе мы делаем их жизнь хоть немного проще».