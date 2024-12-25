Москва, 25 декабря, 2024, 15:44 — ИА Регнум. США выразили одобрение кандидатуры на пост российского посла в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учётом инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лавров также отметил, что отсутствие посла РФ в США не обусловлено политическим решением.

«Это не демарш. Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большую часть своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — заявил министр.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября стало известно, что предыдущий посол Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла в США. Позднее был опубликован указ президента об освобождении дипломата от должности. Антонов занимал должность посла РФ в Вашингтоне с августа 2017 года по октябрь 2024 года.

11 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал, что Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне, личность которого пока не раскрывается.

24 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом РФ в Соединённых Штатах, вероятнее всего, станет Александр Дарчиев. Вместе с тем в МИД РФ отказались комментировать журналистам эту информацию.