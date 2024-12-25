Москва, 25 декабря, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Ежегодная фотовыставка «Притяжение Арктики» начала свою работу на Цветном бульваре в столице. Экспозиция подготовлена компанией «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

На выставке представлены уникальные кадры из экологических атласов «Роснефти», фотографии из научно-исследовательских экспедиций компании и снимки производственных объектов. Гости экспозиции смогут увидеть красоту Крайнего Севера через фотографии айсбергов, флоры и фауны, а также узнать, как проходят масштабные научные исследования региона. Увидеть экспозицию можно до 25 января.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

«Роснефть» реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. С 2012 года компания провела уже более 50 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации о регионе. Такие масштабные научные работы не проводились со времен СССР.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

Результаты работы «Роснефти» по изучению российского Севера представлены в серии экологических атласов, которые компания издает совместно с «Иннопрактикой». С 2016 года выпущено уже более 10 научных изданий, среди которых «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское моря», «Виды — биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Баренцево море».