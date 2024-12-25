Москва, 25 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Российские пенсионеры имеют право на ряд налоговых льгот и субсидий. Об этом в среду, 25 декабря, заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«При отсутствии льготного статуса пенсионер может воспользоваться субсидией для оплаты ЖКУ. Её размер рассчитывается индивидуально и зависит от уровня доходов, состава семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг», — отметил юрист. Его слова приводит RT.

Максимальный размер данной субсидии составляет 22% от суммы. Право на субсидию на оплату ЖКУ имеют герои РФ, СССР, Социалистического Труда, Труда РФ, участники Великой Отечественной войны.

Также пенсионер может отказаться от уплаты налога по одному из объектов, которым владеет. Но только по одному, на остальные это не распространяется. Кроме того, для них предусмотрено освобождение от уплаты налога на участки площадью не более шести соток.

Во многих регионах некоторые категории пенсионеров освобождены от налога на транспорт. В Москве это Герои СССР и РФ, а также граждане, награждённые орденом Славы трех степеней, ветераны и инвалиды войны, ветераны и инвалиды боевых действий и так далее.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2025 года социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет до 25 850 рублей. Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева напомнила, что размер соцдоплаты для неработающих пенсионеров колеблется в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице.

С 1 января 2025 года пенсии работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Прибавку будут рассчитывать от размера пенсии с пропущенными индексациями.

Часть россиян до конца 2024 года получат двойную пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что речь идёт о выплатах за декабрь и январь и это затронет пенсионеров, получающих пенсии с 3 по 8 число каждого месяца, так как в январе это праздничные дни.