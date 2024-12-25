Херсон, 25 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. «Единая Россия» отправила свыше 135 тысяч тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, новые и прифронтовые регионы. Партия передала участникам специальной военной операции 42 тысячи ударных дронов, разведывательные беспилотники, аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и другое оборудование.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев вспомнил известное со времен Великой Отечественной войны выражение: «Если надёжный тыл, то фронт будет сильным!». Оно остается актуальным и сегодня. Основная задача партии заключается в поддержке участников СВО на передовой и создании надежного тыла для них, сообщает mkset.ru. С февраля 2022 года партия активно занимается поставками необходимой техники и снаряжения для подразделений по всей линии фронта. При ее поддержке были разработаны и запущены в системное производство российские модели дронов.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

С начала специальной военной операции партия также сосредоточила свои усилия на помощи новым регионам. В рамках народной программы «Единой России» предусмотрено восстановление Донбасса и Новороссии. По словам Якушева, гуманитарная поддержка новых и прифронтовых районов включает не только постоянные отправления грузов, но и активное участие волонтеров. Более пяти тысяч человек уже посетили эти регионы. Они восстанавливают социальные объекты, поддерживают врачей и осуществляют адресную доставку продуктов.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

В Белгородской области действует центр помощи партии «Единая Россия», волонтеры помогают жителям освобожденных районов Харьковской области. С августа текущего года начал свою работу гуманитарный центр для жителей Курской области, который обслуживает все пункты временного размещения в Курске. В региональном штабе общественной поддержки местные жители могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам помощи. Этой возможностью уже воспользовались более 40 тысяч человек.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

Поддержка участников специальной военной операции остается приоритетным направлением работы «Единой России». Партия инициировала свыше 130 федеральных законов, направленных на защиту прав военнослужащих и их семей. На декабрьском съезде были внесены изменения в народную программу ЕР: было создано новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

Президент России поручил партии развивать кадровые программы для участников специальной военной операции. Эта работа уже ведется на базе высшей партийной школы, сообщается на сайте ER.RU. Владимир Якушев напомнил, что в этом году партия организовала специальный курс для участников СВО, прошедших процедуру предварительного голосования и выдвинутых от ЕР на выборы различного уровня.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

«Работа партии в регионе начиналась с гуманитарной миссии и продолжается по сей день. Активисты партии не только обеспечивают библиотеки книгами на русском языке, детской литературой и букварями дошкольников, но и продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости. Немалая помощь направляется и в адрес военнослужащих. Только за этот года порядка 4 800 тонн различных гуманитарных грузов партия приняла и распределила в Херсонской области», — сообщил сенатор РФ, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

По его словам, депутаты и волонтеры передавали постельное белье в Алешкинский детский дом, продукты в Днепровский психоневрологический интернат. В открытый при содействии губернатора Владимира Сальдо и «Единой России» Новокиевский детский дом привозили и мебель, и бытовую технику, а затем передали и автомобиль. В рамках мероприятий Года семьи помощь получили больше 1000 многодетных и социально незащищенных семей: продукты, медикаменты, средства гигиены и одежду, подарки к праздникам.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

По словам Кастюкевича, «большую роль в сборе этой помощи и доставке её играют самые разные регионы России: Ростовская, Рязанская, Калининградская и Липецкая области, Подмосковье, Адыгея, Кабардино-Балкария. Отдельная благодарность Краснодарскому краю. За год только от кубанских однопартийцев в Херсонскую область было доставлено более 150 тонн различных грузов. Это и продукты, и посуда, и снаряжение для военных, и питьевая вода, и ёмкости для неё и маскировочные сети».

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

Сенатор рассказал, что волонтёры доставляли военным запчасти на автомобили, колёса, средства РЭБ, коптеры, лекарства, бензиновые генераторы, питьевую воду. Херсонская область не только принимает помощь, но и помогает регионам, которые пострадали от действий ВСУ. В сентябре для пострадавших жителей Курской области от «Единой России» передали 10 тонн продуктов, лекарств, теплых вещей. Всё это было доставлено волонтерами в пункты временного размещения приграничного региона.

ER.ru Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области

«Этот год показал, что «Единая Россия» — это большая дружная семья, в которой все живут дружно и всегда подадут руку помощи, когда это так необходимо. Будем продолжать работать вместе, эффективно, а главное, быстро! Ведь от просьбы до исполнения иногда проходит всего несколько часов», — подчеркнул Игорь Кастюкевич.