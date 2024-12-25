Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Увеличение совокупного ВВП стран Содружества Независимых Государств прогнозируется по итогам 2024 года на уровне 4,7%. Об этом 25 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Так, по итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых», — заявил Путин.

За 10 месяцев 2024 года промышленное производство в странах СНГ выросло на 4,3%. При этом объём грузоперевозок увеличился на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%.

Доля национальных валют в коммерческих сделках между странами СНГ превышает на сегодняшний день 85%, отметил президент РФ. По данным за январь–октябрь, товарооборот России с участниками содружества увеличился на 10,6% и составил чуть больше $93 млрд.

Импортозамещение в странах содружества идёт хорошими темпами, технологический суверенитет стран СНГ укрепляется, отметил российский лидер.