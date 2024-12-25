Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита обратился к народам стран СНГ с предновогодним поздравлением.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин выступает на неформальной встрече глав делегаций государств — участников СНГ

«Пользуясь случаем, просил бы передать самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом», — произнёс российский лидер.

Он пожелал гражданам государств-участниц крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря неформальный саммит СНГ начался в комплексе «Игора» в Ленинградской области. В 2024 году председательствует Россия. В ходе встречи российский лидер подведет итоги председательства. После у лидеров государств будет возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и обсудить международные вопросы.

В ходе своего выступления президент также лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве. Он отметил, что Россия рассчитывает на участие воинских расчётов государств в Параде Победы.