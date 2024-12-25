Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Необходимо стремиться сохранить историческую правду об итогах Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 25 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Пороховников Олег/Фотохроника ТАСС

Путин также призвал продвигать победу над нацизмом 1945 года как общечеловеческую ценность. Кроме того, он лично пригласил лидеров СНГ на на празднование 80-летия Победы в Москву.

«Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды событиях тех лет», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, подполковник швейцарской армии в отставке и бывший высокопоставленный сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард в июле заявил, что военно-историческая служба армии США после 1945 года наняла немецких генералов и поручила им написать историю завершившейся войны. Они это использовали, чтобы исказить правду о событиях тех лет. Многие из них оставались верны идеологии нацизма.

Путин 9 мая 2024 отметил, что каждый гражданин России, учитывая сложный период, который переживает страна, должен равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне. Они проявили отвагу, мудрость и стойкость, а также умение беззаветно любить Родину, отметил президент.