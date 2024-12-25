Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Страны — участницы Содружества независимых государств (СНГ) наращивают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркотрафиком. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

«Страны содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря Путин прибыл на неформальный саммит СНГ, который будет до 26 декабря проходить в Санкт-Петербурге. Мероприятие началось в комплексе «Игора» в Ленинградской области. В 2024 году в содружестве председательствует Россия.

Президент РФ 26 ноября отмечал, что разведкам стран — участниц СНГ нужно конструктивно взаимодействовать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в содружестве и соседних регионах. По его словам, для этого необходимо выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, а также вести обмен информацией и опытом работы.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 декабря отметил, что военное сотрудничество России в 2024 году охватило более 100 стран, несмотря на коллективные попытки Запада изолировать российскую сторону. Он уточнил, что РФ расширила взаимодействие с союзниками и стратегическими партнёрами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.