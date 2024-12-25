Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальном саммите «сверить часы».

Кристина /КормилицынаРИА Новости Владимир Путин во время неформальной встречи глав государств — участников СНГ

«Вместе с тем хотел бы вас ещё раз поблагодарить за то, что мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время», — произнёс российский лидер на неформальной встрече глав стран — участниц СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, неформальный саммит СНГ начался в комплексе «Игора» в Ленинградской области. В 2024 году председательствует Россия. В ходе встречи российский лидер подведет итоги председательства. После, по информации Кремля, у лидеров будет возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и обсудить актуальные международные вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 декабря отметил, что неформальная встреча является хорошей возможностью провести двухсторонние контакты.