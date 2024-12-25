Москва, 25 декабря, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) выкупает строящийся небоскрёб у моста Багратион в «Москва-Сити» для своей штаб-квартиры. Об этом в среду, 25 декабря, заявили в компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У Wildberries & Russ появится штаб-квартира в «Москва-Сити». Компания «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) приобретет строящийся бизнес-центр в районе «Москва-Сити». Офисное здание у моста Багратион — это новый бизнес-центр класса «Прайм», который будет построен на Краснопресненской набережной», — рассказали в фирме. Слова представителей бизнеса приводит «РИА Новости».

Архитектором здания является основатель бюро «Спич» Сергей Чобан. Компания «Галс-Девелопмент», которая занимается его строительством, позиционирует бизнес-центр как самое высокое офисное здание столицы и обещает построить его к 2030 году.

«Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Бизнес-центр у моста Багратион — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса», — отметила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

Как передавало ИА Регнум, Арбитражный суд Московской области отказал Татьяне Ким в удовлетворении иска о взыскании с Владислава Бакальчука и компании ООО «ВБ Девелопмент» 37 млрд рублей. Владислав Бакальчук является владельцем 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% ООО «ВБ Девелопмент». Он заявлял, что компания «ВБ Девелопмент» является бизнес-единицей Wildberries и занимается строительством складских комплексов и логистических центров для маркетплейса. Бакальчук 19 декабря проиграл суд по передаче активов маркетплейса Wildberries в ООО «РВБ» — объединённую компанию Wildberries и Russ.

Процесс проходил в закрытом режиме. Бакальчук просил суд признать недействительными сделки, совершённые его бывшей женой, по отчуждению в пользу ООО «РВБ» 24 юрлиц и вернуть их в ООО «Вайлдберриз». Также он требовал признать недействительной передачу прав администрирования доменного имени wb.ru и восстановить права ООО «Вайлдберриз» на его администрирование.