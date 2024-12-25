Москва, 25 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Россия исходит из формулы о недопустимости ядерной войны, но никому не стоит испытывать терпение РФ при отстаивании своих интересов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 25 декабря в эфире телеканала «Россия-1».

Domenic Aquilina/EPA/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр также отметил, что все сценарии, допускающие ядерную войну, звучат только от стран Запада, в том числе и напоминания о том, что НАТО является ядерным альянсом.

«Мы никогда не начинали дискуссии о том, что же делать с ядерным оружием и можно ли его использовать. Наоборот, именно по инициативе России в 2021 году сначала на уровне [президентов России и США] Путина и Байдена, а затем на уровне лидеров всей «пятерки» ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности была воспроизведена «формула Горбачева — Рейгана» о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должны быть развязана. И это была инициатива России», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Андрей Белоусов 16 декабря назвал одной из основных задач оборонного ведомства обеспечение полной готовности Вооружённых сил страны к возможному военному конфликту с НАТО, который может иметь место на территории Европы в ближайшее десятилетие. По его словам, о том, что такой конфликт возможен, говорят решения, принятые в июле на саммите НАТО, а также доктринальные документы США и других стран военного блока.

Постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев 9 декабря рассказал, что НАТО концентрирует войска с потенциалом размещения систем для тактического ядерного оружия у границ России и Белоруссии. По его словам, в ОДКБ видят беспрецедентный рост напряжённости в Европе.

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.