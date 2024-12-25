Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на неформальный саммит СНГ, который пройдёт 25–26 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

На кадрах глава государства в сопровождении охраны направился в зал с собравшимися участниками конференции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937691" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин прибыл на неформальную встречу глав государств — участников СНГ

Неформальный саммит начался в комплексе «Игора» в Ленинградской области. В 2024 году в СНГ председательствует Россия. В ходе встречи российский лидер подведет итоги председательства. После, по информации Кремля, у лидеров будет возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и обсудить актуальные международные вопросы.

В состав СНГ сейчас входят 11 государств. Но присутствовать на саммите смогут не все руководители стран-участниц. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия из-за положительного теста на COVID-19. По его словам, до конца дня он примет окончательное решение относительно своего участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 декабря был вынужден экстренно развернуть самолёт, на котором направлялся в Санкт-Петербург, из-за крушения пассажирского борта авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау. Он передал поручения ответственным госорганам для расследования причин авиакатастрофы и принятия неотложных мер.