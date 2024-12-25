Астана, 25 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Выжившая при крушении самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау 11-летняя девочка получила перелом костей таза. Об этом 25 декабря сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области в Казахстане.

Пресс-служба МЧС Казахстана/ТАСС

«В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет, их готовят к операции», — передало агентство Turan times.

У 11-летней Мариям А. помимо перелома таза диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Было установлено, что ребёнок проживает в Германии, но гражданство своё не знает.

16-летняя Салихат Д. получила открытый перелом левой голени, ЗЧМТ, сотрясение мозга. Врачи также определили у неё травматический шок 1-2 степени. Девочка является гражданкой Азербайджана.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. Компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц. Позднее появилась информация, что на борту мог взорваться баллон.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека. Удалось установить гражданство 26 выживших — 10 россиян, 14 граждан Азербайджана и два гражданина Киргизии. На месте крушения обнаружены четыре тела.