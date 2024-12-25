Москва, 25 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Отец российского бортпроводника Рамина Агаева потерял связь с сыном и не может получить данные от казахстанской стороны о погибших и выживших в авиакатастрофе вблизи Актау.

соцсети Бортпроводник Рамин Агаев

Как рассказал мужчина «Известиям», Рамин работает бортпроводником «Уральских авиалиний», вчера молодой человек прилетел из москвы в Баку, а сегодня должен был добраться до Грозного и уже оттуда вернуться в Москву.

Отец Рамина отметил, что пытается связаться с сыном и дозвониться до МЧС Казахстана, но пока попытки не увенчались успехом. Так как, по последним данным, в результате крушения выжили 32 человека, минимум 10 из которых россияне, мужчина не теряет надежды на то, что и Рамин есть среди выживших

Самолёт «Азербайджанских авиалиний» перенаправили из-за погодных условий в Грозном в казахстанский Актау, но борт упал вблизи аэропорта.

Как сообщалось, рассматриваются версии о взрыве кислородного баллона на борту и столкновении воздушного судна со стаей птиц. Экипаж успел подать сигнал бедствия.