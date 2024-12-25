Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Одна из выживших в авиакатастрофе россиянок — 34-летняя Кристина Евстигнеева сейчас находится в казахстанской больнице в тяжелом состоянии. Женщина получила серьезнейшие травмы, она госпитализирована в нейрохирургию и сейчас без сознания. Мать Кристины рассказала ИА Регнум, что узнала о том, что её дочь выжила в крушении самолёта, от медсестры местной больницы.

соцсети Пострадавшая Кристина Евстигнеева

Нина Валерьевна рассказала, что её дочь Кристина находится в бессознательном состоянии.

«Кристину экстренно госпитализировали, она в тяжелом состоянии, её положили в нейрохирургию. Какие именно у неё травмы, мне не сообщили, но состояние у дочери очень тяжелое, она без сознания. Со мной связалась медсестра больницы, куда её доставили, сообщила о случившемся», — рассказала Нина.

соцсети Пострадавшая Кристина Евстигнеева

По словам женщины, Кристина была в Баку по работе. Девушка постоянно живет в России, во Владивостоке, и работает турагентом. Полет был запланированный. Кроме того, Нина Валерьевна отметила, что хотела бы, чтобы её перевезли на лечение в Россию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау.

Отмечается, что с места авиакатастрофы госпитализировали 18 выживших, включая одного ребёнка.

Директор аэропорта Грозный рассказал ИА Регнум, что КВС сам принял решение уйти на запасной аэродром — сперва в Баку, а после в Актау. По его словам, борт Embraer 190 не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за погодных условий — самолет трижды заходил на посадку, однако густой туман и облачность не позволили самолету приземлиться.