Рига, 25 декабря, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Тело баскетболиста Яниса Тиммы доставили в Латвию, прощание со спортсменом пройдёт 27 декабря. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила его сестра Лелде Жандецка в соцсетях.

Global look Press/Aleksandr Kulebyaki

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Прощание с ним состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00», — написала она.

Янис Тимма — уроженец латвийского Краслава. Баскетболом занимался с ранних лет, а в 2010 году выиграл бронзу на юношеском чемпионате Европы в составе национальной сборной. Спортсмен выступал за «Лиепаяс Лаувас», «Вентспилс» и ВЭФ, после чего перешёл в Евролигу и играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2015–2021 годах Тимма выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».

В 2020 году спортсмен женился на российской певице, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой. В этом году супруги развелись.

По некоторым данным, 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с бывшей женой, желая поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид. Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод с Анной. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Друг баскетболиста Гатис Лининьш обращался за финансовой помощью для перевозки тела Тиммы в Латвию, так как у его близких не было на это средств.

Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её семилетнего сына от информации о трагедии.